O que já pode comprar na cor da Pantone para 2020

Depois do Living Coral em 2019 e do Ultra-Violet em 2018, a Pantone acaba de anunciar a cor do ano de 2020: um azul-marinho clássico.

"Estamos a viver num tempo que exige crença e fé. É este tipo de firmeza e confiança que é expresso pela Pantone 19-4052 Classic Blue, um forte e seguro tom de azul no qual podemos sempre confiar", declara Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Instituto da Cor da Pantone.

A cor lembra o céu ao entardecer, num tom tranquilizador e ao mesmo tempo instigante, para reforçar o desejo por uma base confiável e estável à medida que começamos uma nova era. Segundo o site da Pantone, o Classic Blue está "impresso em nossa psique como uma cor repousante", lê-se e acrescenta-se: "Traz uma sensação de paz e tranquilidade ao espírito humano, oferecendo refúgio, ajudando a concentração e trazendo clareza. Re-centra nossos pensamentos com um tom azul refletivo e promove a resiliência."

Há mais de 20 anos que a cor do ano da Pantone influencia o desenvolvimento de produtos e as decisões de compra em vários setores, incluindo a Moda, a Beleza e a decoração. O processo de seleção implica uma ponderada análise de tendências e, pelos vistos, a nova década promete calma, confiança e concentração.