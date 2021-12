Eis a nova e surpreendente cor Pantone para 2022

Todos os anos a Pantone elege uma cor que representa o mood do ano seguinte. Contudo, a cor escolhida para 2022 tem uma qualidade diferente de todas as outras, visto que é a primeira vez que a empresa cria um tom de raiz. Estamos a falar de Very Peri, um azul pervinca (tranquilidade) com um subtom de vermelho (energia e entusiasmo).

Very Peri, Pantone 2022 Foto: Pantone

Olivia Rodrigo no American Music Awards, 2021 Foto: Getty Images

"A criação de uma nova cor pela primeira vez na história do nosso programa educacional de cores "Cor do ano Pantone" reflete a inovação e transformações globais que estão a acontecer no mundo", explica Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, no site da empresa. "É literalmente o mais alegre e quente de todos os azuis", acrescentou. "Devido ao tom vermelho, a cor introduz uma fortalecedora sensação de novidade, que é o que estamos à procura."

Very Peri, Pantone 2022 Foto: Pantone

Como tal, o próprio conceito de Very Peri encontra-se altamente relacionado com a crescente influência do mundo digital em que vivemos – redes sociais, realidade virtual, bitcoins, etc. "Compreender que as cores que vemos estão agora a viver no espaço digital abriu-nos toda uma outra gama de possibilidades", explicou Laurie Pressman, vice-presidente da Pantone, de acordo com o site da Time. "Quando selecionamos a cor Pantone do ano, ela deve ser emblemática do que está a acontecer num determinado momento. Estávamos a olhar para uma cor que se move sem problemas entre o digital e o físico".

Anya Taylor-Joy nos CFDA Fashion Awards, 2021 Foto: Getty Images

Lady Gaga na estreia de 'House of Gucci', em Inglaterra Foto: Getty Images

O desejo de ultrapassar a pandemia da covid-19, a preocupação com o ambiente e as falhas que presenciamos diariamente nos sistemas de justiça de alguns países foram outros elementos que influenciaram a escolha de Very Peri para 2022. "Passámos por tantos desafios ao longo deste tempo, não sabemos o que vai acontecer de um dia para o outro", contou Laurie Pressman, vice-presidente da Pantone, à CNN. "É a curiosidade que nos está a ajudar a ultrapassar estes tempos difíceis. O que nós chamaríamos de criatividade corajosa."