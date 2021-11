Jo Reid, a marca de joias portuguesa inspirada em mulheres marcantes

Fotógrafa e joalheira, Joana Reid de Lacerda achou que havia espaço, na indústria joalheira, para criar uma marca inspirada nas mulheres da sua vida. Formada em Joalharia com mestrado em Gestão de Indústrias Criativas, sempre quis ter a sua marca, mas passou 11 anos a aprender com marcas como a Parfois, a Brodheim e a BlueBird.



"Quis criar uma marca emocionalmente transparente, que me aproximasse das pessoas, e que homenageasse as mulheres da minha vida: quem sempre me serviu de exemplo e de motivo de admiração" conta, à Máxima. Em 2019, despediu-se e decidiu viajar dois meses pelos Açores. "A beleza natural daquela ilha, e o facto de ser uma ilha, foram factores impulsionadores para começar a fotografar pessoas e conhecer a sua história. Percebi que sinto-me viva quando me aproximo das pessoas. Assim nasceu a ideia de criar esta marca."

Joias Jo Reid.

As suas joias caracterizam-se pela vertente minimalista, étnica, com detalhes que são assumidamente inspirados em culturas diferentes. "Nas últimas colecções inspirei-me nos Bérberes, nos Maias (da América do Sul) e nos Egípcios" explica. "Nesta nova coleção, Jo Reid for Helena, a inspiração foi na Art Deco e Art Nouveaux, presentes na casa que a Francisca [Van Zeller], minha parceira na coleção, está a redesenhar para a sua família. O desafio é sempre manter a linha da marca, mas também a aproximação ao outro, neste caso, a minha amiga Francisca."

Joias Jo Reid.

As peças são todas produzidas em Portugal, feitas à mão, "a partir de latão com banho de ouro plaqueado". Esta é a linha comum a todas as suas coleções. "Sempre adorei a cor que se ganha com este trabalho. Consigo ser mais criativa, porque este material é mais flexível e consegue produzir peças mais pormenorizadas e ricas, a preços mais acessíveis. Assim, todas as mulheres podem usar joias únicas diariamente e em diversas ocasiões."

Joana Reid de Lacerda e Francisca Van Zeller. Foto: Inês Cortez

Para Francisca Van Zeller, empresária, brand manager, gestora de mercados da Quinta Vale D. Maria e Van Zellers & Co, o desafio de criar em conjunto com Joana a Jo Reid for Helena, o nome da sua filha, "foi adicionar cor às peças, e novas formas presentes na Art Deco e Art Nouveaux. A Joana adorou o desafio, e por isso divertimo-nos muito na escolha das paletes de cores e nas formas, que queríamos que fossem alegres e elegantes ao mesmo tempo. Estas cores são aplicadas em esmalte, peça a peça. Fiquei impressionada com o detalhe do trabalho dos joalheiros."

Joias Jo Reid.

Joias Jo Reid.

Sobre esta coleção em particular, Joana quis homenagear a primeira filha da sua amiga. "O mote das minhas coleções é sempre celebrar mulheres, as suas características únicas, vitórias e histórias de vida. A Helena é a primeira filha de uma das minhas melhores amigas, a Francisca, que me lançou um desafio de homenagear a próxima geração de mulheres. O nome da coleção é "Helena", mas cada peça tem o nome das filhas das nossas amigas. Foi muito importante para nós trabalharmos em conjunto numa altura em que estivemos afastadas devido à situação atual. Foi uma fase de grande aproximação."

Francisca, sobre este bonito gesto, afirma que se lembrou "de a desafiar a desenharmos em conjunto uma coleção que fosse original, bonita e que homenageasse as novas gerações de mulheres com a beleza das pequenas-grandes coisas da vida, que começam na amizade."

Joias Jo Reid.





Todas as peças têm nomes de mulheres. "Quem me conhece, sabe que eu tenho alguma dificuldade em comunicar verbalmente o quanto admiro as minhas amigas e as mulheres da minha vida. A minha forma de expressão é na criação das minhas joias. Queria desta forma, elogiar as pessoas que admiro, porque cada uma de nós tem características que merecem ser ressaltadas. Falamos, no final de tudo, no amor."

Das braceletes aos brincos, colares ou anéis, as joias têm valores entre os €35 e os €100, e estão à venda no site da marca.