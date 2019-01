O desfile de alta costura primavera/verão 2019 da Chanel, que aconteceu na última terça-feira, 22 de janeiro, no Grand Palais, em Paris, onde atualmente decorrer a Semana da Moda, não contou com a presença de Karl Lagerfeld.

Após um desfile surpreendente, que recebeu uma ovação em pé do público, o diretor criativo da Chanel não percorreu a passerelle, como habitualmente acontece, e foi substituído por Virginie Viard, seu braço direito e diretora do estúdio de criação da Chanel.

Viard já acompanhara Karl noutras ocasiões, no entanto, desta vez, Virginie apareceu sozinha, o que levou a imprensa a colocar a questão: será Viard a sucessora de Lagerfeld na Chanel?

Esta foi a primeira vez em três décadas que Karl Lagerfeld, de 85 anos, não encerrou um desfile da marca. Num comunicado posterior, a marca assegurou que o criador não esteve no desfile por causa do cansaço, tendo por isso pedido a Virginie Viard para o representar e cumprimentar os convidados ao lado da modelo Vittoria Ceretti, que encerrou a apresentação numa irreverente versão do vestido de noiva da Chanel.