Victoria’s Secret escolhe modelo transgénero

Depois de um último ano envolto em várias polémicas, a Victoria’s Secret anuncia uma notícia positiva. Uma das críticas feitas à marca de lingerie e produtos de beleza norte-americana seria a falta de diversidade na representação da mesma. Agora sabe-se que a marca elegeu uma modelo transgénero para representar as suas campanhas – a primeira de sempre.

A jovem modelo tem 20 anos e é da região de Fortaleza, no Brasil. Valentina Sampaio revelou nas suas redes sociais que se trata de "um sonho tornado realidade e que representa muito", acrescentando ainda o conselho: "Nunca pare de sonhar." Foi em junho que a modelo posou sob a lente do fotógrafo Sebastian Kim, sendo que as imagens irão integrar o catálogo da linha Pink da Victoria’s Secret. Há dois anos, Valentina foi ainda a primeira modelo transgénero na capa da Vogue Paris.

Seja por causa da demissão da sua CEO, pelos comentários pouco inclusivos do seu diretor de marketing, pelo facto de o show deixar de ser transmitido na televisão e até a notícia do cancelamento do espetáculo deste ano por uma das modelos da marca, a Victoria’s Secret tem vindo a ser alvo de críticas. Agora, parece que a marca quer dar a volta por cima, pelo menos em relação à questão da inclusão e da igualdade de género.