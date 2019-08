O desfile anual da Victoria’s Secret terá sido cancelado

A modelo australiana de 28 anos Shanina Shaik, que desfila para a marca desde 2011, avançou com a notícia, esta terça-feira, à publicação australiana The Daily Telegraph. "Infelizmente, o desfile da Victoria’s Secret, este ano, não vai acontecer. É algo a que não estou habituada, porque, por esta altura, já estaria a treinar como uma Angel", confessou. Apesar desta reviravolta, a modelo acrescenta ainda que tem "a certeza de que estão a tentar melhorar a marca e trabalhar em novas formas de fazer o desfile, porque é, sem dúvida, o melhor desfile do mundo", mostrando-se otimista quando ao futuro da marca de lingerie e produtos de beleza norte-americana, elogiando, inclusivamente, o evento anual produzido pela mesma.

Apesar da sua popularidade, a verdade é que a marca tem passado por momentos desafiantes nos últimos anos. Em maio surgiu a notícia pela CNCB de que o desfile não seria mais transmitido pela televisão. Em comunicado, a L Brands Inc afirmou que decidiram "repensar o tradicional Victoria’s Secret Fashion Show. No futuro não acreditamos que a rede de televisão seja a opção certa", disseram.

Recorde-se que no ano passado, logo após o desfile, surgiram alguns comentários do diretor de marketing da marca, Ed Razek, que foram alvo de grandes críticas por parte do público. Quando questionado sobre a falta de diversidade na passerelle, não se mostrou apto a considerar modelos plus size ou transgénero no desfile por se tratar de um evento de "fantasia". O pedido de desculpa não se fez esperar. No entanto, pouco tempo depois, a CEO da Victoria’s Secret Jan Singer resignou ao seu cargo, após dois anos na empresa.

Também as visualizações do evento desceram drasticamente, sendo que o último evento registou os números mais baixos desde os últimos cinco anos. Aparentemente, os lucros da empresa também já viram melhores dias. A marca parece estar com dificuldades em adaptar-se às novas exigências do mercado, que pede, sumariamente, mais diversidade e representatividade. Por agora ainda não houve um comentário oficial da marca a confirmar a notícia.