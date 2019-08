Personalidades transgénero que fizeram história

Esta semana, a modelo Theodora Quinlivan anunciou no seu perfil no Instagram que é a primeira modelo abertamente transgénero a ser escolhida pela Chanel para a sua campanha de beleza.

"Acho que já não choro quando as coisas estão tristes, mas não é interessante quando derramamos lágrimas em momentos de triunfo? (...) A minha vida inteira foi uma luta. Desde sofrer bullying na escola de forma consistente, (...) – o meu próprio pai batia-me (...). Eu desfilei duas vezes para a Chanel enquanto estava a viver de uma forma reservada (o que significa que ainda não havia tornado a minha identidade trans pública) e, quando decido fazê-lo, sabia que iria parar de trabalhar com algumas marcas, e pensei que nunca mais trabalharia com a icónica casa Chanel. Mas aqui estou eu na campanha da Chanel Beauty."

Para marcar esta grande vitória, para o mundo e a comunidade LGBTI, reunimos nomes que também deixaram a sua marca na história (veja na fotogaleria). Há ainda os que nos questionamos, como o imperador romano Heliogábalo (dinastia entre os anos de 218 e 222), que se casou cinco vezes, tanto com homens quanto com mulheres, e é citado como exemplo de pessoa com fluidez de género – muito antes da Geração Z – e que teria oferecido uma grande quantia em dinheiro a qualquer médico que pudesse "equipá-lo cirurgicamente" com uma genitália feminina.