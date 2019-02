Uma promessa de inclusão na nova coleção da Burberry

A Burberry apresentou no último domingo, 17, a sua coleção outono/inverno 2019, em Londres. Inspirada nos contrastes da cultura e do tempo britânicos, a estreia de Riccardo Tisci para a marca no ano passado celebra dois mundos diferentes e a evolução dos indivíduos que os representam – the girl, the boy, the lady e the gentleman.

O desfile realizou-se sob uma passerelle de madeira com uma iluminação incidente nas peças de roupa e na qual desfilaram mais de 100 modelos em representação da liberdade.