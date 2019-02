A coleção foi pensada para os amantes de Crossfit, uma modalidade de alta intensidade e conta com novidades nas cores e nos materiais, como as leggings com acabamento de silicone para dar maior suporte e fazer pressão em zonas estratégicas.

Outras peças essenciais passam por soutiens desportivos com copas transpiráveis, calções com cuecas interiores e t-shirts de secagem rápida com tecnologia Coolmax. Outra novidade desta linha Cross Fitness é o conjunto de acessórios especializados para a prática deste desporto: uma corda, joelheiras, um kit de proteção para os dedos e punhos elásticos para exercícios como subidas de corda ou saltos de caixa.

A Oysho completa a coleção com ténis desportivos flexíveis à frente e rígidos atrás que também ajudam nos exercícios com pesos.

