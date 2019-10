Uma casa na árvore em plena Lisboa

A Timberland ofereceu ao Jardim da Estrela uma casa sustentável construída em parceria com o atelier Cabana Studio. A ideia faz parte da iniciativa Urban Greening, criada pela marca e que pretende atuar em diversas comunidades, sempre com o objetivo de tornar o planeta mais verde. Milão viu transformado um pátio industrial numa horta verde, em Londres, áreas urbanas viraram centros comunitários verdes e em Amesterdão, um instituto cultural tornou-se palco de palestras e workshops sobre ecologia urbana. Lisboa recebe agora uma casa na árvore 100% sustentável.

Foram precisas 600 horas de trabalho e três pessoas para erguer este manifesto verde no meio da natureza. Feita com madeira reutilizada e sem pregos nem qualquer tipo de tinta ou químico. Até porque o atelier de móveis Cabana Studio cria peças que procuram respeitar a forma original da madeira, resgatando a mesma de barcos inutilizados, árvores partidas por tempestades ou vigas caídas em casas desabitadas. No caso desta cabana citadina, a madeira proveio de árvores "abandonadas" nas estradas.

Com o movimento #NATURENEEDSHEROES a marca procura, através de várias ações, chamar à atenção para a importância da ecologia. Homenageando quem já faz a diferença e convidando todos a participarem nas suas iniciativas. Já a Câmara Municipal de Lisboa comprometeu-se a usar a casa na árvore para projetos sustentáveis com especial enfoque nos mais pequenos.