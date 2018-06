A marca italiana de lingerie e swimwear marcará presença na 12.ª edição daquele que é um dos melhores festivais da Europa. Para celebrar, a Tezenis lançou uma coleção-cápsula (#TezenisXNOSAlive) composta por três linhas de beachwear e duas de underwear, ideais para usar nos eventos musicais que se avizinham. Estas peças estarão à venda em todas as lojas do país e, se já garantiu o seu bilhete, pode ainda usufruir de um desconto de 20% em tudo, durante este mês e o próximo.

Quem já tem presença garantida no NOS Alive não pode deixar de passar pelo stand da marca, onde pode divertir-se na piscina de bolas com animação GIF ou no Glitter Corner onde poderá ser maquilhada e arranjar o cabelo. Mas ainda há mais. Se não tem bilhete, nem tudo está perdido. Até à data do festival, a Tezenis está a oferecer bilhetes para o NOS Alive: só tem de participar nos jogos preparados para si. Os vencedores poderão ainda usufruir de transporte exclusivo num autocarro panorâmico que parte da loja do Rossio e vai até ao Passeio Marítimo de Algés.