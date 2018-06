Minimizar as marcas provocadas pela exposição solar de modo a obter um bronzeado mais uniforme? Não há argumento mais convidativo a entrar na época balnear que se aproxima. É esse convite que a marca portuguesa de beachwear Coração Bobo volta a fazer nesta temporada de verão, graças à tecnologia associada aos seus biquínis e fatos de banho. Nascida em 2016, a marca integra uma tecnologia na conceção do tecido (composto por um fio especial de poliéster e desenvolvido especificamente para controlar a transmissão dos raios UV) que aumenta a passagem dos raios solares até 5 vezes mais que a lycra convencional.



A percentagem dos raios UV que é transmitida resulta numa combinação perfeita que proporciona um bronzeado saudável, correspondendo a um fator de proteção solar (FPS) equivalente a 10.

Apelidada de Bloming Flowers, a nova coleção da Coração Bobo inspira-se no campo, nas flores, nos frutos e nas cores quentes do verão. "Trazemos quatro novos modelos, dois biquínis e dois fatos de banho, disponíveis em três padrões, e uma novidade: a introdução do aro", explica Rafaela Monteiro, fundadora da marca. "Queremos chegar a todas as mulheres e, como tal, temos como principal objetivo oferecer modelos com cortes contemporâneos, mas que simultaneamente são elegantes, confortáveis e que se ajustam a diferentes tipos de corpos." Há, portanto, modelos para todos os corpos e gostos.