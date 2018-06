Os super heróis da Marvel, que têm atravessado gerações e são admirados por miúdos e graúdos, são agora os protagonistas da nova coleção da Vans.



Com padrões inspirados no Spiderman, Hulk, Black Widow, Deadpool, Avengers, entre outros, a coleção inclui modelos para homem, mulher e criança. Para a mulher, foram reinventados os formatos Ski8-Hi e Slip-On. O modelo Ski8-Hi é inspirado na Capitã Marvel, protagonista do próximo filme do Marvel Cinematic Universe, com Brie Larson. Quanto aos Slip-On foram criadas duas versões: uma com a Viúva Negra e outro com desenhos de várias super-heroínas da Marvel.





Estão disponíveis a partir de 8 de junho, nas lojas oficiais Vans, no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, no CascaiShopping, no Almada Fórum e no LeiriaShopping.