Sob o mote "há 40 anos nas costas dos portugueses", a marca portuguesa Monte Campo acaba de lançar uma nova coleção da clássica Gardunha: a Gardunha MC. A nova edição da emblemática mochila dos anos 80 alia o revivalismo da mochila original com pormenores modernos. Criada em 1978, em São João da Madeira, a Monte Campo popularizou os seus acessórios de aventura nos anos 80 e 90, especialmente o modelo de mochila Gardunha, que se tornou um clássico intemporal.

A prova dessa intemporalidade é que o modelo ganhou várias atualizações. A Gardunha MC está disponível em mais de dez cores e padrões, mantém o design da clássica, mas o logo Monte Campo é substituído por um símbolo bordado na parte superior da mochila. As fitas são estampadas com o nome da marca, os fechos exteriores são vulcanizados (à prova de água) e a mochila possui uma bolsa no interior para o transporte de portátil. Ao nível do conforto, a mochila de 22 litros também foi melhorada com a colocação de rede nas costas e alças, de modo a permitir uma melhor ventilação.

A Gardunha MC estará disponível em breve em www.montecampo.pt e noutros pontos de venda.