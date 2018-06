A atriz Kate Upton foi uma das vozes que se insurgiu contra Paul Marciano. Alegadamente, o executive chairman da marca terá tocado no peito da atriz por diversas vezes, beijando-a na cara e no pescoço. Em outras ocasiões, o assédio decorreu através do envio de mensagens. Entretanto, diversas modelos e fotógrafas que trabalharam com Marciano confirmaram o seu comportamento agressivo e má conduta. O antigo diretor executivo da Guess é ainda acusado de oferecer meio milhão de dólares (aproximadamente 425 mil euros) àqueles que o acusaram de assédio sexual. Ainda não existem certezas, mas o irmão Maurice – com quem fundou a marca no início dos anos 80 – é apontado como o sucessor de Paul Marciano.