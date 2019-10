Susana Bettencourt e o poder das malhas

Como já é característico do ADN de Susana Bettencourt, a polivalência da malha é um dos traços que a distingue. Nesta coleção, a malha é reinventada em silhuetas modernas e cores ricas com alguns apontamentos futuristas, e a designer optou por combiná-la com outros materiais como a sarja, o denim, o algodão e alguns tecidos fluídos e transparentes. Também se destacam algumas peças reminiscentes dos anos 1970 em união com o vermelho, azul e amarelo, looks primaveris que ao longo da coleção evoluem para modelos mais sóbrios de corte retro. No final do desfile imperou de novo o vermelho sobre os neutros com a frase "It’s time to change" em várias peças, frase que espelha a importância da mudança no tempo em que vivemos. Recorde-se que Susana Bettencourt tem vindo a apostar cada vez mais em estratégias see now buy now e de slow fashion.