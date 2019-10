Miguel Vieira, o alfaiate contemporâneo

"Um clássico é algo intemporal que, como tal, deve ser universal e compreendido por todos." É esta a premissa a partir da qual Miguel Vieira reinventou a sua nova proposta para a próxima primavera-verão 2020, com peças românticas onde a personalidade é evidente. Inspirada no consagrado arquiteto Mies Van der Rohe, a proposta do designer para a próxima estação quente tem na sua essência uma inspiração quase cinematográfica. As peças ganham vida em tons clássicos desde o rosa e o bege até ao azul e bordeaux. Com um acabamento clean, a coleção inclui elementos de fácil conjugação que aprimoram qualquer look.