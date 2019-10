Marques’Almeida mantêm o estatuto de cool kids

Usada por Beyoncé, Rihanna ou FKA Twigs, a marca da dupla Marques’Almeida, sediada em Londres, foca-se cada vez mais em retratar pessoas genuínas, com uma coleção fiel à diversidade num ambiente urbano e colorido. Depois do sucesso na semana de moda de Londres, com o apoio Portugal Fashion, Marques’Almeida traz ao desfile no Porto, que aconteceu na Casa Serralves, peças a pensar no quotidiano, incorporadas nas "M’A Girls" que de diversas formas representam esse espírito disruptivo da marca. Os estampados alusivos ao universo punk e grafismos rebeldes chegam em forma de total look ou pequenos detalhes. Peças volumosas, transparências e cores fortes vincam a coleção, que só vem provar que a dupla mantém o estatuto de cool kids.