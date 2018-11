A nova coleção da designer inglesa não vai de encontro ao tradicional vestido de casamento. McCartney quis inovar e desenhou um conjunto de propostas que se adaptam às noivas modernas. São 17 modelos que vão desde vestidos minimalistas a fatos femininos ou jumpsuits.

McCartney juntou ainda um detalhe-chave: a sustentabilidade, assinatura de todas as suas peças. Além dos métodos de fabrico, Stella procurou utilizar tecidos sustentáveis, que misturou com os clássicos chiffon e renda. Também o preço é mais acessível. Os vestidos vêm ainda com uma pequena surpresa: uma etiqueta no interior com uma mensagem especial da designer, que promete tornar cada peça única.

"Queria desenhar peças com as quais as noivas se sentissem confortáveis, especiais e com um valor emocional forte, mas ao mesmo tempo que se continuassem a sentir elas próprias", disse Stella McCartney à revista Brides. Made With Love estará disponível no site da marca e ainda em lojas físicas e plataformas de e-commerce online como a Net-a-Porter ou a Farfetch. A coleção é fabricada em Itália e conta com modelos a partir dos €775.