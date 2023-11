Rosekey. Joias para todas as mulheres

Rosekey é uma nova marca de alta joalharia criada pela família Kolinski, fundadores da Boutique dos Relógios. Uma ideia que chega depois de décadas de experiência com pedras e materiais preciosos e do profundo conhecimento das tendências do mercado joalheiro. Inspirada na Arte, na natureza e nas pessoas, a Rosekey procura criar peças com um toque de modernidade, mas intemporais, peças que sejam passadas de geração em geração, porque é esse o espírito da família.

RoseKey usa diamantes e outras pedras preciosas como safiras, rubis ou esmeraldas Foto: DR

O negócio dos Kolinski começou na década de 30 quando o pai de Salomão, que é hoje o patriarca da família, emigrou para Portugal. Em 1997, fundaram e Boutique dos Relógios e abriram a primeira loja, no Centro Comercial Colombo. E este ano lançaram a Rosekey, que leva consigo o nome de Rose – mulher de David e filho de Salomão. Rose e Cristina, a matriarca da família, dedicam-se a ao lado mais criativo da marca, ao passo que David e Salomão estão mais focados na gestão e marketing. A família Kolinski funciona como um relógio de precisão, em que cada peça é essencial para o funcionamento do todo e, agora, levam essa forma de estar e esse savoir-faire para o mundo das joias.

Joias inspiradas na natureza Foto: DR

Para já, Rosekey conta com quatro linhas: Bridal, Personalizáveis, Tendências e Diamonds and Multicoloured. Bridal, como o nome indica, consiste em joias para noivos, com vários estilos de alianças e anéis de noivado, produzidos em ouro e diamantes; e conta com um serviço Concierge Joalheiro, que permite customizar as peças. Já a linha Personalizáveis permite criar anéis, colares e pulseiras, em ouro e diamantes, com a inicial, o nome ou uma palavra à escolha do cliente. A linha Tendências apresenta joias que vão ao encontro das preferências actuais, mas sempre com o foco na intemporalidade. Por último, Diamonds and Multicoloured é uma linha dedicada às pedras preciosas, com joias onde os diamantes, as esmeraldas, os rubis e as safiras assumem o papel de destaque. As pedras preciosas que compõem as joias são cuidadosamente seleccionadas nos melhores joalheiros europeus e as pérolas vêm de Akoya, no Japão.

Pedras preciosas são reunidas nos melhores ourives europeus e as pérolas vêm de Akoya, no Japão Foto: DR

Com esta nova marca de joias, os Kolinski pretendem partilhar os valores e tradições que permeiam a sua família há gerações, criando peças que sejam passadas de pais para filhos e que sirvam para marcar momentos especiais e bonitas memórias de família.