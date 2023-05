À procura da aliança perfeita? Dez sugestões com diamantes certificados pelo instituto mais importante do mundo

As alianças são as peças de joalharia que vamos usar todos os dias e, por isso, queremos algo de que gostemos verdadeiramente e que sintamos que simbolizam um dos marcos mais importantes da nossa vida. Escolher uma joia que espelhe o compromisso e o amor único quando duas pessoas dizem “sim!”, não é fácil. Leve o seu tempo para descobrir, experimentar e tomar a decisão final.

Do nosso lado, fica a promessa de que vamos facilitar a vida e “cortar caminho”, porque há um lugar onde temos a certeza de que vai encontrar a aliança que procura! Temos 10 sugestões incríveis da nova coleção de casamento da Ourivesaria Tavares, a casa de joalharia portuguesa centenária, para descobrir. E são verdadeiramente deslumbrantes!

Tem um anel com que sempre sonhou?

Na centenária joalharia Tavares pode ainda optar pelo atendimento personalizado, para que a peça fique exatamente como imaginou.

Escolha segura

Mais simples ou com diamantes, estas alianças combinam simplicidade e delicadeza.

Diamantes certificados

Todos os diamantes da Tavares são certificados pelo GIA (Instituto Gemológico Americano). As pedras são detalhadamente analisadas nos laboratórios e o certificado entregue ao cliente, junto com a joia, no momento da compra. Esta garantia internacional atesta a veracidade do diamante e as suas características.

Prepare-se para o “sim!”: espreite os anéis de noivado

Juras de amor eterno

Os anéis de diamante são o epítome do casamento, simbolizando fidelidade, amor e compromisso. Um momento tão especial pede um anel perfeito e é por isso que a TAVARES se compromete em oferecer o melhor serviço.

Desde o atendimento personalizado até à execução do anel dos seus sonhos, tudo é pensado ao pormenor para que aqui encontre a peça que sempre idealizou.

Os anéis Tavares primam pela singularidade, com pedras preciosas carregadas de simbolismo e promessas de amor eterno. Assinale este marco na sua vida com a joalharia centenária.

Respeito pelo ambiente e direitos humanos

Todos os diamantes comercializados na Tavares fazem parte do processo de Kimberly, garantindo que são obtidos em zonas livres de conflito. Este certificado foi criado com o objetivo de acabar com a comercialização de diamantes com origem em zonas de conflito bélico, que não respeitam o ambiente ou os direitos humanos.

Antes de tomar a decisão final, espreite a coleção completa de casamento no site da Ourivesaria Tavares.