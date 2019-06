Portugal poderá ter uma semana de Moda única? Eduarda Abbondanza responde.

Existe a possibilidade de se estabelecer uma única semana de Moda em Portugal? É possível que as duas principais entidades nacionais, a ModaLisboa e o Portugal Fashion, se fundam numa só iniciativa? A pergunta voltou a surgir durante o showcase ModaPortugal, que uniu pela primeira vez as duas associações num projeto internacional para promover o design nacional em Paris, de 18 a 20 de junho.

Eduarda Abbondanza, presidente e diretora criativa da ModaLisboa esclareceu: "Não há uma única semana da Moda [no País] porque temos de observar as geografias. Lisboa tem uma geografia muito própria e o Porto também. O Porto tem programas muito grandes comparativamente a Lisboa pela sua geografia, portanto vai ter de responder a isso. Tem indústria, tem as marcas e o dinheiro vem por essa via, não vem por outra. O tecido é da zona norte. Lisboa tem um ego mais fútil, mais cosmopolita, mas não tem indústria, daí que tenha menos verbas. O seu posicionamento é outro. E como tal não haverá uma semana [de Moda] única. Tem é de haver linguagens e objetivos diferenciados e uma concordância de datas, de maneira que a coisa comece em Lisboa e siga para o Porto", finaliza.