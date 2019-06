“Um país que tem uma moda pujante é um país moderno”

A instalação do showcase ModaPortugal em Paris esta semana representou um "novo momento" para a moda nacional, de acordo com o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. "É um trabalho de construção que levou à celebração de um entendimento entre ModaLisboa e Portugal Fashion para poderem cooperar em Portugal e também no estrangeiro", declarou o secretário, que fez questão de não ficar com os louros. "Nós fizemos só a nossa pequena parte, ajudar a que se sentassem à mesa e que trabalhassem em conjunto."

Nas palavras de Brilhante Dias, foram muitos anos de costas voltadas. Período que, essencialmente, não serviu aos criadores. "Não me importo nada que haja duas associações, o que tem de haver é um trabalho conjunto no exterior, promovendo a moda portuguesa. Os recursos são escassos, Portugal tem apenas dez milhões [de habitantes]. Estamos num mercado imenso e muito competitivo. A boa vontade deles foi determinante para construir esta plataforma. Os Governos passam e os membros do Governo passam, mas as associações e os criadores ficarão. Outro Governo virá, outro Secretário de Estado, outros ministros... Se isso for one shot perdemos parte do nosso tempo. Aquilo que temos que garantir é que aquilo que fizemos hoje se vai repetir muitas vezes", declarou alto e bom som.

O Secretário de Estado da Internacionalização também deu garantias de que continuará a haver verbas para apoiar o setor da Moda, mesmo após o fim do Portugal 2020, o acordo entre Portugal e a Comissão Europeia para aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. "Muita gente não sabe, mas exportámos o segundo par de sapatos mais caro do mundo. Só os italianos vendem sapatos mais caros do que os portugueses. Vendemos o quilo de têxtil mais caro do mundo. E isso significa que exportamos produtos de elevado valor acrescentado", referiu Eurico, que repetidamente reforçou a importância de promover a moda portuguesa internacionalmente. "Um país que tem uma moda pujante é um país moderno e um país que exporta valor e não apenas produto. Se olharmos para os nossos concorrentes na moda, só vemos economias de PIB per capita muito elevado – França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América", assinalou.

Eurico Brilhante Dias lembrou ainda que o reconhecimento do design português deve ser constantemente trabalhado. "A construção de marcas nacionais é um trabalho que implica um fortíssimo investimento. As marcas precisam de notoriedade, e a construção dessa notoriedade é esforço de capital muito intenso. Estamos a subir na cadeia de valor. Estamos no caminho certo", concluiu.