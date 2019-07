Porto Fashion Film Festival recebe inscrições de todo o mundo

A 6ª edição do Porto Fashion Film Festival está mais internacional do que nunca. Com o tema ‘Digital love. Digital date’, a única competição de filmes de moda de Portugal já teve mais de meia centena de inscrições desde a abertura, a 6 de junho.

Os filmes são provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rússia e Polónia, para além de Espanha, França, Reino Unido, Itália e até África do Sul, entre outros, com competidores de renome como Stella McCartney e Zegna na categoria de Filmes de Moda Internacionais.

No júri, destaque para a presença do realizador e fotógrafo Josh Brandão, que já trabalhou para diversas publicações de moda e colaborou com artistas como Madonna.

As inscrições estão abertas até ao dia 20 de setembro na plataforma do festival. Mais uma vez, o público terá a possibilidade de votar num dos prémios, uma parceria com a revista Máxima. A cerimónia de entrega dos galardões está marcada para outubro.