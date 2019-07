O português Felipe Oliveira Baptista é o novo diretor criativo da Kenzo

O grupo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE), que detém marcas como a Dior e a mais recente Fenty, da cantora Rihanna, acaba de nomear o português Felipe Oliveira Baptista como o novo diretor criativo da marca de luxo Kenzo. A notícia chega após o anúncio recente da saída da dupla Carol Lim e Humberto Leon, que apresentaram sua última coleção a 23 de junho.

Baptista que nasceu nos Açores e formou-se pela Kingston University em Londres colaborou com a Cerruti e a Christophe Lemaire, lançou a sua marca homónima em 2003, mas foram os seus oito anos à frente da Lacoste que o tornaram mundialmente conhecido. De acordo com o Business of Fashion, foi sob a liderança criativa de Felipe Baptista que a Lacoste superou a casa dos dois bilhões de euros em receitas.

O presidente do grupo LVMH, Sidney Toledano, elogiou o designer e justificou a escolha do português para o cargo enaltecendo "talento de Felipe como designer, a sua experiência em vestuário e atendimento pessoal a diversas culturas, ativos que serão valiosos no rejuvenescimento da energia criativa da casa", declarou em comunicado.

"Kenzo é liberdade e movimento contagiantes. Tudo o que o Sr. Takada [criador da marca] fez sempre estece cheio de alegria, elegância e sentido de humor. A celebração constante da natureza e a diversidade cultural da Kenzo permanece no coração da marca. Estes dois temas nunca foram tão relevantes (…) como hoje e serão instrumentos para o futuro", acrescentou o português no mesmo comunicado.