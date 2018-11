Há muito que a história da Chanel se cruza com a da rua Cambom, em Paris, conhecida pela sua ligação à moda e ao luxo. Tudo começou no nº31, um edifício histórico do século XVIII, que Gabrielle Chanel adquiriu em 1918, dividindo-o entre a loja no rés do chão, o seu apartamento privado no segundo andar e os ateliers de alta costura da marca.

O gosto da criadora por uma estética moderna e avant garde sempre foi uma das suas assinaturas, não só pela escolha do edifício mas também pelo sítio. A rua de Sain-Honoré vai de encontro ao nº19 da Cambon, uma zona que é símbolo mundial de luxo e do savoir-faire tipicamente franceses. Com uma disposição em forma de L e a 50 metros da sede histórica da marca de luxo francesa, criam-se assim 1500 m2 e cinco andares inteiramente dedicados ao universo Chanel, onde se reúnem as coleções de vestuário, acessórios, relógios e joalharia, perfumes e maquilhagem.

O projeto, que começou a ser pensado em janeiro de 2016, foi desenhado pelo arquiteto americano Peter Marino, colaborador habitual da maison, e abre agora finalmente as portas, estendendo-se por tÊs edifícios entre as ruas Saint-Honoré e Cambon.

Os interiores da loja têm um brilho único graças à escolha dos materiais, mas também às enormes paredes de vidro, que revelam um pátio exterior repleto de camélias, a flor preferida de Coco. Os provadores são envernizados e os candelabros são em cristal e ouro da Goossens, marca que Coco amava e que atualmente pertence à Chanel.