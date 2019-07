Louis Vuitton inaugura exposição em Beverly Hills

No icónico número 468, no prédio North Rodeo Drive em Beverly Hills, na Califórnia, encontram-se reunidos mais de 180 peças, escolhidas minuciosamente, que narram e exploram a história de mais de 160 anos de uma das casas de moda mais emblemáticas de todos os tempos: a francesa Louis Vuitton.

A exposição ‘Louis Vuitton X’, que ocupa os dois pisos do edifício, inaugurou no passado mês de junho com uma festa onde estiveram celebridades como Millie Bobby Brown, Jaden Smith, Jennifer Connelly, Alicia Vikander, Orlando Bloom ou Miranda Kerr.

Para assinalar esta comemoração, a maison francesa apresenta a Artycapucines, uma coleção original do modelo clássico de carteiras Capucines, reinterpretadas por seis artistas contemporâneos em seis versões diferentes. Esta coleção homenageia a primeira loja da marca, inaugurada no ano de 1854 em Paris.

A Louis Vuitton X estará aberta até 15 de setembro de 2019, de segunda a sábado, das 10h às 21h e nos domingos das 11 às 19h.