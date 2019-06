As noivas, os vestidos e Vera Wang

O universo dos casamentos mudou depois de Vera Wang. Após trabalhar 15 anos como editora de Moda na Vogue norte-americana e de ser designer de acessórios responsável por 18 linhas na Ralph Lauren, Wang decidiu abrir, aos 40 anos, uma loja de vestido de noivas em Nova Iorque. Três décadas mais tarde, os seus vestidos tornaram-se icónicos e a sua marca homónima é agora uma empresa global que abrange moda, beleza, joias e artigos para casa.

Vera recorda que o seu pai foi a razão pela qual tudo começou. "Quando fiquei noiva [do investidor norte-americano Arthur P. Becker], aos 39 anos, eu estava um pouco além da idade da maioria das noivas e à procura de um vestido. Eu procurei em todos os lugares, dos armazéns à alta-costura da Chanel," contou à Harvard Business Review. "O meu pai identificou isso como uma oportunidade. Ele não trabalhava na indústria de vestuário, mas era um homem de negócios e viu que o casamento tinha riscos menores: eram necessários poucos stocks, poucos tecidos e, como as pessoas sempre se querem casar, estava garantido o fluxo de clientes (…). Eu não sabia nada sobre design de vestidos. Eu não me sentia pronta".

Anos mais tarde, nomes como Alicia Keys, Chelsea Clinton, Jennifer Garner, Ivanka Trump, Victoria Beckham, Hilary Duff, Lily Aldridge, Jessica Simpson e as irmãs Khloe e Kim Kardashian casaram-se com vestidos Vera Wang. A ligação próxima com algumas celebridades é, aliás, outra das razões que fez com que marca se tornasse num objeto de desejo e sonho para as noivas.

Em 2000, Vera passou a desenhar também para pronto-a-vestir. "Eu pesquiso, mas não da forma com que o fazia há 30 anos porque a moda está a mover-se tão rápido. Eu provavelmente nunca tenho mais do que cinco semanas de tempo de trabalho ativo real – da inspiração à visualização – para fazer uma coleção importante", declarou.

Do pronto-a-vestir a casamentos, é claro que Vera Wang também não escaparia às passadeiras vermelhas. Lupita Nyong'o, por exemplo, escolheu um vestido da designer para os SAG Awards deste ano, Ciara vestiu-a no CFDA Fashion Awards e as atrizes Alison Brie e Taraji P. Henson escolheram dois coordenados para os Globos de Ouro. Onipresente no mundo da moda, Vera chega aos 70 com a disposição de quem ainda quer ir mais longe.