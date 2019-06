Os casamentos menos convencionais das celebridades

Pode ser uma decisão tão inesperada como substituir o tradicional vestido branco por um look totalmente preto ou escolher uma localização fora do comum, como em cima de um camelo ou em alto-mar. O importante é não cair no previsível, como demonstram os casamentos de Mary Kate Olsen ou Sarah Jessica Parker.



Conheça estas e outras histórias:

1 – A atriz Kristen Bell oficializou a união com o também ator Dax Shepard vestida de preto e num cartório em Beverly Hills.

2 – A designer de moda Mary Kate Olsen e Olivier Sarkozy casaram em 2015 numa cerimónia em Manhattan limitada a 50 convidados. Conta-se que a festa contou com tigelas de cigarros para os convidados poderem fumar à vontade.

3 - Em 2004, Britney Spears protaganizou um dos casamentos mais curtos de sempre, ao lado do melhor amigo, Jason Allen Alexander. A cerimónia na Little White Wedding Chapel de Las Vegas durou apenas sete minutos e após 55 horas, o casal separou-se.

4 – A atriz Dianne Agron casou com Winston Marshal em Marrocos, no Beldi Country Club, literalmente em cima de dois camelos.

5 – Sarah Jessica Parker, a eterca Carrie de O Sexo e a Cidade, também escolheu um vestido preto para casar com o ator Matthew Broderick.

6 – Pamela Anderson fugiu ao vestido mas não à cor e casou-se num iate, com um biquíni branco. Já o noivo, o rapper Kid Rock, optou vestir apenas uns jeans.