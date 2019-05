Halima Aden é a primeira modelo a posar de burkini para a 'Sports Illustrated'

O nome pode não ser imediatamente reconhecível, mas esta é uma das modelos que está a trazer a diversidade para o debate na moda. Halima Aden, de origem somali, nasceu num campo de refugiados no Quénia e mudou-se ainda pequena para os Estados Unidos. Foi a primeira mulher a usar um hijab no concurso de Misses nos E.U.A., a primeira a posar com esta peça na edição britânica da Vogue e faz agora história ao posar de burkini e hijab na Sports Illustrated Swimsuit, tornando-se na primeira mulher muçulmana a aparecer desta forma na publicação.

A produção fotográfica tem como cenário a praia de Watamu, no Quénia, escolhida pela ligação do país com a modelo. "Eu continuo a pensar na Halima de seis anos que, neste país, estava num campo de refugiados. Crescer e ir viver o sonho americano, regressar ao Quénia e fotografar para a Sports Illustrated num dos sítios mais bonitos do Quénia… Não podia ser sequer uma história inventada", explicou Halima à revista norte-americana.

No seu perfil no Instagram, a modelo publicou um post falando da representatividade na indústria e da importância destas conquistas para as raparigas e mulheres muçulmanas: "Não mude... Mude o JOGO! Senhoras tudo é possível! Estar na Sports Illustrated é muito maior que eu. Estou a enviar uma mensagem para a minha comunidade e para o mundo que diz que as mulheres de diferentes origens, aparências, educação... Podem ficar juntas e ser celebradas. Muito obrigado @si_swimsuit e toda a equipe por me ter dado esta incrível oportunidade", comentou Halima.