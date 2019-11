Fixe estas caras: eis os novos talentos da moda

Finda a 7º edição do L’Agence Go Top Model powered by Institutoptico, destacam-se os dois modelos que prometem dar que falar na moda. A final teve lugar no Espaço Espelho de Água, em Lisboa, no passado dia 21 de novembro, apresentada por Andreia Rodrigues. Os dois vencedores, Lucas Brito e Laura Rato, foram escolhidos entre os 20 finalistas que competiram pelo lugar de melhor modelos masculino e feminino e por um contrato de exclusividade com a L’Agence. Do painel de jurados fizeram parte Elsa Gervásio (directora da L’Agence), Vera velosa (gerento do Institutoptico), Raquel Strada, entre outros.

No desfile também esteve representado o projeto de responsabilidade social e ambiental da L’Agence, com os finalistas a usar t-shirts de algodão 100% orgânico da Baseville. Na fila da frente marcaram presença convidados muito especiais como Catarina Santos, Isilda Moreira, José Mata e Raquel Sampaio.





Veja aqui o vídeo da final e conheça os modelos mais promissores do momento.