As regras de ouro a seguir num casting de modelos por Maria Miguel e Raquel Sampaio

Dia 24 de setembro realiza-se em Lisboa o segundo e último casting para L’Agence Go Top Model. O concurso pretende encontrar as novas caras da moda e, uma vez que existem sempre muitas dúvidas no que toca a castings, desmistificamos e contamos quais são as regras de ouro para o sucesso.

Antes disso, pedimos conselhos a duas das mais elogiadas modelos portuguesas. "Sonha, arrisca e vai com tudo", partilhou Maria Miguel, que já desfilou para marcas como a Chanel ou a Dior. Já Raquel Sampaio, modelo e atriz que confessou que este mesmo concurso mudou a sua vida em 2014 , explicou como comportar-se no dia. "Façam com que as vossas ânsias fiquem à porta da sala de casting, não entrem com elas. Respirem! A maneira como respiramos ajuda-nos a controlar o nosso stress e a falar pausadamente, o que nos dá uma grande sensação de controlo sob o nosso corpo. Daí nasce confiança e o caminho já está meio feito! Boa sorte."

Com esta injeção de ânimo, tomámos ainda nota das cinco regras de ouro a ter em conta neste concurso.

1 – Medidas, headshots, desfile e conversa com o júri

Estas são as quatro fases de um casting. As medidas e fotografias são tiradas, seguindo-se por um pequeno desfile para o júri, e uma breve conversa informal. Tudo isto acontece em menos de dez minutos.

2 - Cabelo lavado

Tanto para rapazes como raparigas é muito importante apresentarem-se com o cabelo lavado e devidamente cuidado.

3 - Depilação feita e com unhas naturais

As raparigas devem ter em atenção a depilação, pois terão de desfilar de biquíni. As unhas devem ir naturais, para estarem o mais simples possível.

4 – Roupas clean e casuais

Ir sempre apresentável, com roupas clean sem grandes padrões, nem rasgões e casual. Tal como referido nos pontos anteriores, uma das chaves é ir simples, para que não sejam criadas distrações.

5 - Levar fato banho e saltos altos

Como a maioria dos desfiles são feitos com saltos altos, as raparigas terão de fazer um pequeno desfile com estes calçados. Os rapazes devem levar um fato de banho, e as raparigas biquíni (pretos, de preferência).

Por último e possivelmente o conselho mais importante que pode-se dar é ter atitude. Para vingar num casting e no mundo da moda, tem de apresentar aquilo que faz de ti especial. Mostre o seu potencial, e isso depende apenas de si.

O quê? Casting para o concurso L’Agence Go Top Model. Quando? Terça-feira, dia 24 de setembro. Onde? Hotel Dom Pedro Lisboa, na Avenida Duarte Pacheco 24, Lisboa. Mais informações em gotopmodel.lagence.pt.