Os futuros modelos portugueses que não vai esquecer

Está a decorrer a 7ª edição do concurso de uma das agências de modelos mais prestigiada de Portugal, o, que já lançou as carreiras de nomes como Maria Miguel (veja aqui os truques das duas modelos para chamar a atenção num casting).Depois do segundo e último casting, que decorreu no último dia 24 de setembro, foram apurados 10 rapazes e 10 raparigas, dos quais apenas dois serão eleitos vencedores. Do painel dos jurados fazem parte(diretora da L’Agence),(gerente do Institutoptico), Raquel Strada , entre outros. Enquanto esperamos pela final, no próximo diano Espaço Espelho de Água (apresentada por), eis o vídeo com osfinalistas. Mas prepare-se: a final promete trazer algumas surpresas, que arevelará em breve.