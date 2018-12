A Alfândega do Porto transformou-se na quarta-feira, dia 19 de dezembro. A Sala de Arquivo abrigou o júri do Concurso Europeu de Jovens Designers ModaPortugal, no qual participaram 28 jovens talentos da moda e do calçado de escolas de Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Reino Unido.

O júri deste ano foi presidido por Eduarda Abbondanza, presidente da ModaLisboa, e composto por Adriano Batista, da FY! Magazine, Miguel Flor, da Prinçipal Magazine, Jessica Michault, da Launchmetrics, Livio Facchini, da Public Image PR, Svenja Specht, da Reality Studio, e Gemma Williams, do Business of Fashion.

Cada um dos participantes teve cinco minutos para mostrar as suas peças, explicar as suas inspirações e as especificações técnicas da confeção. Após cada apresentação por país, o júri debateu pré-requisitos como usabilidade, inovação, os materiais utilizados e a criatividade e execução, bem como o conceito total. A sua função foi eleger um vencedor por país e dois grandes vencedores: um geral na moda e outro no calçado.

Foi apenas à noite, durante a cerimónia de entrega de prémios, conduzida por Raquel Strada, que foram anunciados os vencedores. Na distinção por país, a categoria de design de moda premiou: Artur Dias, do Modatex (Portugal), Carolina Koziski, do IED Madrid (Espanha), Giulia Masciangelo, da Polimoda (Itália), Zhikai Yang, da Esmod Paris (França), Frank Lin, da Akademie Mode&Design (Alemanha) e Yelim Cho, do London College of Fashion (Reino Unido). Já na categoria de design de calçado, os premiados foram Beatriz Vasconcelos, da Academia de Design e Calçado (Portugal), Jacqueline Moncayo, do IED Madrid (Espanha), e Stephanie Grosslercher da Polimoda (Itália). O vencedor de cada país ganhou €2500. E os vencedores gerais na categoria de design de moda, Zhikai Yang, de França, e Stephanie Grosslercher, da Itália, além deste prémio, levaram mais €5000, num total de €7500.

A ModaPortugal é uma iniciativa do Centro de Inteligência Têxtil, CENIT, e da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção, ANIVEC, em parceria com a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, a APICCAPS, e a ModaLisboa.