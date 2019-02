Victoria Beckham lança marca de beleza em nome próprio

Após a bem-sucedida colaboração com a Estée Lauder, em 2016, Victoria Beckham anunciou hoje o lançamento da sua própria marca de beleza. Com lançamento previsto para o próximo inverno, a linha de beleza estará disponível somente no digital, em VictoriaBeckham.com, e estará inserida na marca de roupa com o mesmo nome. "Eu quero tomar conta das mulheres interior e exteriormente, proporcionando-lhes com itens necessários de maquilhagem, de cuidados da pele, fragrâncias e bem-estar que eu própria preciso de ter na minha vida", disse em comunicado de imprensa.

A marca vai ter Sarah Creal como co-fundadora e CEO, um nome forte da indústria há mais de 25 anos e que já trabalhou com marcas como a Prada e a Bobbi Brown Cosmetics. Creal dirigia o desenvolvimento e marketing de maquilhagem da Estée Lauder na altura em que Beckham colaborou com a marca.

"A Victoria tem um amor inerente por beleza que começou quando ela era muito nova e continuou inalterado" comentou Cread no mesmo press release. "Esta autenticidade vai infundir toda a indústria da beleza, e porque tudo será diretamente supervisionado pela Victoria, a linha terá (…) uma curadoria muito especial".

Victoria anunciou no final do ano passado o lançamento do seu canal de Youtube, com o propósito de poder comunicar diretamente com as suas fãs. Em 2017, contou à Vogue inglesa, numa conversa sobre a sua coleção com a Estée Lauder: "eu não tenho vergonha em admitir que adoro maquilhagem! Sou uma viciada em maquilhagem e sempre fui. Estava constantemente a mexer na bolsa de maquilhagem da minha mãe, quando era pequena, e não havia nada que eu gostasse mais de fazer do que vê-la a preparar-se para sair – a pôr batom e eyeliner. Eu gosto de celebrar o facto de ser mulher – e para mim, a maquilhagem faz parte disso."