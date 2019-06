Chanel investe em tecnologias amigas do ambiente

Com sede em Boston, a empresa Evolved by Nature criou uma alternativa natural para os produtos químicos agressivos e tóxicos usados ??para criar roupas. "Estamos a descobrir agora diferentes configurações moleculares da proteína da seda", disse o CEO da empresa, Greg Altmanm, segundo uma notícia do site The Business of Fashion (Bof).

O objetivo passa por "substituir completamente a necessidade de muitos produtos químicos sintéticos" acrescenta.

Este investimento é um sinal de mudança na Chanel, que é conhecida por usar matérias-primas que se tornaram cada vez mais controversas, como peles de répteis exóticas. No entanto, a marca publicou um relatório sobre os seus esforços ambientais mostrando que já proibiu o uso dessas peles.

"Em época de transformação social, económica e ambiental, achamos que temos que continuar a intensificar as nossas ambições e compromissos", lê-se num relatório público apresentado no ano passado pela marca. "Podemos ser uma força positiva para a mudança no mundo e contribuir para transformar vidas e sociedades" pode ler-se.

A Chanel não divulgou quanto investiu, monetariamente, na Evolved by Nature. No entanto, ambas as empresas garantiram que o investimento da companhia de luxo será usado para explorar novas formas de usar as moléculas de seda para melhorar o desempenho, a aparência e a pegada dos materiais.