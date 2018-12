Chanel e Karl Lagerfeld em novo documentário da Netflix

Há uma nova série documental que acompanha personalidades ligadas à moda, à arquitectura ou à gastronomia, entrando em bastidores, ateliers e cozinhas.

Realizada por Andrew Rossi – o mesmo realizador do documentário sobre o Met Gala que estreou em 2016 – o primeiro episódio é dedicado à Chanel e acompanha Karl Lagerfeld naquele que foi o processo de desenvolvimento da coleção de alta costura primavera/verão 2018, apresentado no início deste ano. A construção do cenário, a adrenalina dos bastidores e a criação dos 68 looks feitos à mão são algumas dos aspectos que refletem o espírito de savoir faire da marca parisiense e que podermos ver de perto e em streaming.

O desfile, realizado a 28 de janeiro no jardim do Grand Palais em Paris, teve direito a uma fonte no centro e mostrou vestidos florais, casacos em tweed, caudas, tules, cetim e lantejoulas.

O episódio estará disponível a 21 de dezembro e a série é composta por 7 episódios.