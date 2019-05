Chanel apresenta a primeira coleção Resort sem Karl Lagarfeld

O primeiro desfile sobre a alçada de Virgine Viard, após a morte de Karl Lagarfeld aconteceu hoje, 3, no cenário de eleição da Chanel, o Grand Palais, em Paris.

O emblemático edifício transformou-se numa estação de comboios, uma viagem no tempo e no espaço com o público sentadoem bancos clássicos esperando a grande revelação da nova fase da Chanel. Viard apostou nos clássicos da marca, dos tecidos às silhuetas, e acrescentou-lhes um toque mais suave e feminino, uma espécie de Coco Chanel de 2020.

A coleção sobressaiu pela sua diversidade, evocando um estilo cool parisiense através de calças largas até ao tornozelo ou da conjugação do casaco clássico em tweed da Chanel com leggings. Houve ainda espaço para elegantes vestidos em chiffon ou renda a recordar a estética de Coco Chanel dos anos 30. Nos sapatos, destaque para as botas brancas com detalhes pretos e vice-versa e para os modelos pontiagudos em cores tão vivas como rosa choque ou vermelho vinil.