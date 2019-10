Armani Exchange celebra a juventude

Dedicada aos mais irreverentes, a marca Armani Exchange sugere peças para as mulheres contemporâneas que vivem e viajam pelo mundo, com alguns apontamentos da atual cultura das ruas. Com um toque desportivo, a coleção reúne elementos do punk rock britânico como casacos de couro sintético com tachas, detalhes em pele e saias de lantejoulas, em contraste com acabamentos minimalistas. Partindo de uma rica paleta de cores, aos clássicos tons neutros juntam-se cores mais fortes como o rosa ou o verde.

À semelhança das coleções anteriores, o logotipo A|X assume o protagonismo em designs nostálgicos e cores fortes. O mesmo acontece nas peças de homem, que mesclam o estilo dos anos 90 com a sofisticação moderna.

Conhecida pela qualidade das suas matérias-primas, a Armani Exchange reuniu no passado dia 18 de outubro, na loja da Avenida da Liberdade, algumas personalidades portuguesas como Luís Borges, Raquel Strada, April Ivy, Diogo Amaral, Sara Salgado, Mia Rose, entre outros, para a apresentação da coleção.