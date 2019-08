A Armani alia-se à 7ª Arte para celebrar a beleza do cinema

Com uma história de quase 20 anos, a Armani Beauty procurou desde sempre criar uma ligação entre a moda e a Sétima Arte. Desta vez, esta relação sai reforçada através da parceria com o Festival de Veneza, que desde 1932 acontece manualmente na cidade que lhe dá nome. Desta forma, o mais antigo festival de cinema do mundo dá as mãos a um dos mais icónicos impérios do luxo italianos.

A marca de beleza estará encarregue do serviço oficial de maquilhagem dos convidados deste festival, incluindo as celebridades da passadeira vermelha. Também os convidados que se encontrem no Palazzo del Casinò poderão ficar a conhecer o universo da marca, da maquilhagem ao tratamento.

A estreia relação entre a Armani Beauty e o cinema já vem de longe, com rostos bem conhecidas de Hollywood a representar a marca de cosméticos, como embaixadores globais ou rostos de fragâncias e maquilhagem, como é o caso de Cate Blanchett, Ryan Reynolds e Zhong Chuxi. O próprio Giorgio Armani se tem aventurado no cinema com assinando o guarda-roupa o peças específicas para filmes como American Gigolo ou The Wolf of Wall Street, entre muitos outros.

Para reforçar esta parceria foi lançada uma edição limitada do batom líquido matte Lip Maestro na cor clássica 400, revelando um brilho luminoso e aveludado vermelho, tom característico da Armani. Também o Ecstasy Shine, o lipcream de brilho intenso, duas vezes mais suave que o batom tradicional, ganhou um novo pack de edição limitada para a sua cor 400. Ambas as embalagens são lacadas a ouro.