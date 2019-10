Ana Moura e a paixão por jóias que se transformou em coleção

Além de ser uma das mais prestigiadas fadistas do país, Ana Moura provou que os seus dons vão além do canto. "A Portugal Jewels propôs-me o desafio de ser cara de uma coleção de joias e eu disse-lhes que aceitava se fosse eu a desenhar. E foi um desafio muito bonito", contou à Máxima ao exibir as peças que desenvolveu desde janeiro deste ano com a marca joalharia, da qual recebeu todo o apoio técnico, experiência e conhecimento.

Passaram meses juntos a escolher pedras e a refinar os desenhos originais criados a partir de uma premissa: eram peças que Ana nunca conseguiu encontrar nas lojas. O resultado são 17 joias, entre brincos, anéis, colares e pulseiras cheias de simbolismo. São inspiradas em Portugal – além do Coração de Viana e do Brinco Rainha, há pedras nos tons verde-esmeralda e rubi-vermelho – e na sua própria história. O tom roxo também aparece em algumas das peças como uma lembrança do músico Prince, em quem a fadista continua a inspirar-se.

"Esta é uma coleção predominantemente banhada a ouro, até porque só uso dourado, mas também vamos ter joias disponíveis em prata", declarou Ana Moura. A música também partilhou com a Máxima que a sua primeira memória em relação à joalharia é um pendente em formato de corneta, por acaso um instrumento musical, oferecido pela avó.

Desde 1955, esta é a primeira vez que a Portugal Jewels faz uma colaboração criativa com alguém. "As peças vão muito além das técnicas mais tradicionais. Na elaboração dos moldes, recorremos a técnicas mistas com equipas a fazer impressão 3D e a esculpir moldes em cera. Nos elementos animais, foi sempre dado um toque de buril para realçar as suas formas orgânicas. Até no packaging e expositores a Ana contribuiu com uma visão clara de como alcançar o verdadeiro espírito da coleção", declararam Joana e Alexandre Gomes, a terceira geração da família a liderar a companhia.

Podem conhecer toda a coleção Ana Moura x Portugal Jewels em anamoura.pt e em portugaljewels.com.