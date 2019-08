A curiosa história por detrás do vestido de noiva

Antes da rainha Vitória do Reino Unido (1819-1901), as noivas vestiam-se nos seus casamentos das mais variadas cores: azul, amarelo, verde e até cinzento. O vermelho - símbolo de sorte e prosperidade - era (e continua a ser) muito popular especialmente no oriente. Na Escandinávia, pelo contrário, era o preto a cor mais comum nas noivas. No entanto, até a rainha Victória de Inglaterra decidir o contrário, o branco estava somente reservado para as mulheres que iam a tribunal.

Assim, foi uma surpresa quando a rainha Victória se casou, em 1840, com o príncipe Alberto (terá sido ela a pedi-lo em casamento, outra ousadia) num vestido nada tradicional em cetim de seda creme com uma romântica coroa de flores na cabeça. Para além do branco simbolizar riqueza, foi também uma forma de a rainha exaltar o seu extraordinário vestido. Dificilmente se poderia adivinhar que seria o início de uma nova era na história do casamento e do vestido de noiva – que continua até aos dias de hoje.

Terá sido desta forma inesperada que o branco ganhou popularidade nos casamentos reais e não só. Através do exemplo da rainha Victoria, várias figuras célebres casaram de branco e, algumas décadas mais tarde, o vestido branco de noiva democratizou-se chegando às classes média europeias e norte-americanas. A acompanhar este desenvolvimento surge a narrativa que associa o branco à pureza, inocência e virgindade (antes este era o papel do azul), algo que hoje é mais simbólico e não levado tão a sério pela maioria.

A influência da rainha Victória também se fez sentir na moda. Tornou-se comum terminar um desfile com um vestido de noiva branco a partir das décadas de 1940, 1950. E algumas destas criações tornaram-se icónicas. Agora, quase tudo é permitido e ocorrem adaptações de todas as formas. Veja-se por exemplo o caso do desfile de alta-costura da Chanel para a primavera-verão 2019, em que a modelo que fecha a coleção veste um fabuloso fato-de-banho-noiva bordado a lantejoulas prateadas.

Quanto às celebridades, parte do fascínio de um sumptuoso casamento vem, como é óbvio da noiva. Esta faz as delícias do público e da crítica, sendo rigorosamente observada de perto e responsabilizada pelas suas escolhas, entre elas a cor do vestido. Com ou sem consciência a verdade é que esta escolha foi determinada há dois séculos atrás por uma dominante rainha que ditava tendências e influenciava multidões.

