H&M lança coleção de vestidos de noiva

Em plena época de casamentos, a H&M apresenta uma coleção low-cost de propostas algures entre o boémio e o rock. Além de seis modelos para noivas e várias peças para convidadas, a marca desenvolveu também uma linha exclusiva de lingerie para esta ocasião.

As peças vão desde o estilo mais clássico até o mais moderno, com preços entre os €59,99 e os €249, unindo design e qualidade. Esta novidade estará disponível exclusivamente no site da marca. "Tule, renda, costas abertas e decotes originais fazem com que estes sejam os vestidos a que as noivas vão querer dizer ‘sim’", resume em comunicado de imprensa a Diretora de Design da marca, Maria Östblom.