Self Love Box: 10 produtos pensados só para as mães

A maternidade é uma jornada única e transformadora na vida de uma mulher - e a afirmação é feita sabendo que há mulheres que não a vivem em pleno, e para as quais esse é um período de "sobrevivência" até ao parto. Desde o momento da concepção, a futura mãe passa por uma incrível jornada física e emocional e por isso, como forma de auxiliar esta fase, a Wells desenvolveu mais uma Self-Love-Box, "Mãe me quero".

Para facilitar as rotinas de wellness, esta caixa contém 10 produtos de bem-estar e de beleza: uma máscara de rosto hidratante Hydra Shot da Beauty List; uma máscara de olhos antifadiga fresh start da mesma marca; um creme de olhos, da Skinerie; um CC Cream - protetor solar, da Solare; o reafirmante, para o corpo, da Isdin Woman; a Bola Lassele 28g, da Intimina; e ainda o Champô Queda de Cabelo Quinina Bio 200ml, da Klorane; o Gel Higiene Íntima CLX 100ml, da Cumlaude Lab, o Chá Mom to Mom da Gaab Wellness e o batom Clarins Batom Jolie Rouge (uma cor surpresa). Todos pensados para entrar na rotina de beleza, e mimar as mulheres numa fase de maior cuidado com a pele, o bem-estar e o corpo.

Self Love Box Foto: DR

Disponível até ao dia 5 de fevereiro, exclusivamente online, a Self-Love-Box foi toda ela pensada com detalhe. Desde o champô que ajuda com a queda pós-parto até produtos que fortalecem o pavimento pélvico, a box fornece um kit de self care para as recém-mamãs (no valor de €49,90).