25 anos depois, Elizabeth Hurley volta a vestir o mesmo look icónico da Versace

Foi há 25 anos que Hurley foi convidada para ir à estreia do filme Quatro Casamentos e Um funeral, em Londres. A atriz acompanhou o então namorado, o ator Hugh Grant, e levou um vestido preto em seda justo da Versace, com um rasgão que mostrava a sua perna e fechado apenas por pins largos dourados.

As atenções rapidamente se viraram para Hurley, que na altura não passava de uma atriz desconhecida. "Estava tão pouco preparada para o que aconteceu nessa noite", conta à revista Harper's Bazaar norte-americana, para a qual foi fotografada com o vestido. "Precisava urgentemente de encontrar um vestido para a estreia do Hugh e nessa altura não percebia nada de moda". Uma amiga deu-lhe o número de uma equipa de relações públicas que lhe arranjou o vestido. "Eu levei-o para casa arranjei o meu próprio cabelo e fiz a minha própria maquilhagem" comenta.

Numa altura em que a cultura da passadeira vermelha tinha muito menos impacto, Hurley percebeu como um vestido podia transformar completamente uma carreira. "O Gianni fez aquele vestido para as mulheres que são seguras de si mesmas e que não têm receio de quebrar as regras, a Liz era o símbolo disto", comentou Donatella Versace à revista norte-americana. A atriz viria a tornar-se rosto de marcas como a Estée Lauder e tornou-se amiga dos irmãos Versace.

Para a sua edição de abril, a Harper’s Bazaar pediu à atriz para voltar a posar com o icónico vestido, reinventado por Donatella Versace.