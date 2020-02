As primeiras imagens de Meghan e Harry após o afastamento da realeza

O príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos juntos pela primeira vez desde o anúncio do afastamento da realeza na sexta-feira, 14 de fevereiro, quando desembarcaram em solo canadiano, no Aeroporto Internacional de Victoria. As imagens foram reveladas pelo Daily Mail e mostram o casal a sorrir com as malas de viagem na mão. Depois de serem alvos de críticas no verão do ano passado por viajarem em jatos particulares, o casal optou por um voo comercial.

Meghan usava uma camisa às riscas, a Husband Shirt da marca da sua amiga Misha Nonoo – a peça ainda está à venda por $185, cerca de €170 –, um cardigã preto, calças de ganga e bailarinas da Rothy's, uma marca californiana que transforma garrafas de água reciclada em sapatos – a escolha de Meghan mistura o plástico com lã merino e tem solas de couro vegan (custam €178,71 e ainda estão à venda também). Também a bagagem de mão era ecológica: um saco desportivo da coleção Prada Re-Nylon, que usa Econyl, um fio sintético 100% reciclado e reciclável e que custa €1180.

Harry e Meghan viajaram de Miami, onde participaram numa conferência organizada pelo banco JP Morgan Chase, a 7 de fevereiro, na qual o príncipe discursou. Futuramente livre das obrigações reais, o duque de Sussex poderá estar considerar dar palestras no setor financeiro.