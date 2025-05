Sydney Sweeney está a vender a sua água do banho em sabonetes de 8 dólares

Quando certas celebridades atingem o auge da fama, é normal acabarmos por vê-las a protagonizarem campanhas ou colaborações inesperadas. Numa era onde tudo se vende, qualquer ideia, por mais absurda ou provocadora que pareça, pode tornar-se um sucesso de marketing.

O mais recente exemplo é o de Sydney Sweeney. A atriz americana, conhecida principalmente pelo seu papel na série Euphoria, anunciou ontem, 29 de maio, um produto limitado em colaboração com a marca de cuidados corporais Dr. Squatch. Mas o que tem de tão relevante este produto? Nada mais é que um sabonete feito com a água do seu próprio banho. A publicidade chegou com um estilo já familiar, que envolveu uma banheira, espuma e sensualidade.

Tudo começou quando Sydney Sweeney passou a ser embaixadora da marca Dr. Squatch e, pouco tempo depois, em outubro passado, protagonizou a sua primeira publicidade. Sob o slogan Dirty Little Boys, que pode ser traduzido para Rapazinhos Sujos, o anúncio vendia um gel de banho corporal da marca apresentando a atriz dentro de uma banheira com espuma. Agora surge uma gama de sabonetes que serão vendidos com o nome Sydney's Bathwater Bliss, a partir de 6 de junho. Embora ainda não tenha sido lançado, no site da marca o sabonete está à venda por 8 dólares (7,05 euros).

Foi novamente através de uma fotografia numa banheira, publicada no Instagram, que Sweeney anunciou este novo produto. Na descrição, escreveu: “Se antes se perguntavam sobre a água do banho do meu primeiro anúncio com a Dr. Squatch… Bem nós guardámo-la. Apresento-vos Sydney’s Bathwater Bliss! Um sabonete muito real e muito limitado, feito com a minha verdadeira água do banho.” Já no site oficial da marca, o produto tem a seguinte descrição: “A combinação perfeita dos dois melhores lugares do mundo, o ar livre e a banheira da Sydney Sweeney.”

No entanto, este anúncio não caiu bem bem a muita gente: houve quem tenha gostado e quem tenha odiado fortemente. Os comentários não tardaram a chegar onde se pode encontrar homens e contas anónimas com insinuações sugestivas, como também podemos ler comentários negativos. Essas críticas falam tanto na publicidade, onde se vende o fetiche e a ilusão de intimidade com uma figura pública, como dizem que a atriz se está a “sexualizar online para os homens”, uma vez que este sabonete é dirigido para o público masculino.

Esta não é a primeira vez que vemos celebridades a serem criticadas depois de serem imagem de produtos estranhos, como é o caso da atriz Gwyneth Paltrow. A mesma, em colaboração com a marca Goop, vendeu velas com fragrâncias íntimas, às quais deram o nome de This Smells Like my Vagina. Apesar da polémica, as velas esgotaram em poucas horas após o seu lançamento. Mais um exemplo claro de uma estratégia de marketing mas que na verdade funcionou na perfeição.

Esta nova publicidade relembra-nos que o corpo feminino continua a ser um campo de batalha entre o desejo, o lucro e a liberdade de expressão. No fim, surge a questão: Quando é que uma mulher, ao brincar com a sua própria imagem, está a empoderar-se e quando se está a sexualizar?