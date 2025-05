De BFFs a inimigas? Como Blake Lively terá traído a sua poderosa amizade com Taylor Swift

O drama em torno de Isto Acaba Aqui (It Ends With Us, no título original) pode ter posto fim a uma das amizades mais badaladas de Hollywood. Os processos judiciais em que Blake Lively e Justin Baldoni se acusam mutuamente (ela alegou ter sido vítima de assédio sexual e de uma campanha difamatória; ele processou-a por difamação, extorsão e invasão de privacidade) têm vindo a subir de tom e acabaram por transbordar para Taylor Swift, que foi intimada a depor como testemunha no julgamento. Apesar de a intimação sido retirada mais tarde pela equipa de advogados de Justin Baldoni, o caldo já tinha sido entornado, trazendo à superfície uma série de indícios sobre a ruptura entre as duas.

Blake Lively e os seus "dragões"

Como é que o drama chegou à mulher mais poderosa da pop? Durante as entrevistas de promoção a Isto Acaba Aqui, Lively gabou-se do envolvimento da amiga numa série de decisões criativas do filme, alegando que Swift teria ajudado a escolher Isabela Ferrer, atriz que interpretou a personagem principal na juventude. Numa entrevista cedida durante a promoção do filme, Ferrer revelou ao Extra que Taylor Swift teria tido influência na sua escolha para o papel. "Descobri mais tarde e isso abalou o meu mundo", contou. De acordo com Lively, Taylor permitiu o uso da sua canção, My Tears Ricochet, no trailer.

"Honestamente, ela esteve comigo nesta experiência o tempo todo, por isso viveu mesmo isto comigo", contou à imprensa Lively numa exibição do filme em Nova Iorque, palavras que repetiu em várias ocasiões, como numa entrevista a Gayle King para o CBS Mornings.

Lively terá ainda organizado uma reunião com a cantora e o seu marido, Ryan Reynolds, onde propôs ao realizador uma nova versão do guião com alterações à versão original, impondo-se à visão criativa de Baldoni.

Terá sido neste contexto — e para se fazer valer da influência do seu poderoso círculo próximo — que Lively enviou uma mensagem a Justin Baldoni que foi citada pela equipa legal deste no processo judicial: "Se alguma vez assistires à Guerra dos Tronos, vais perceber que eu sou a Khaleesi e que, como ela, tenho alguns dragões. Para o melhor ou o pior, mas normalmente para o melhor, porque os meus dragões também protegem aqueles por quem eu luto."

Justin Baldoni e Blake Lively nas gravações de "Isto Acaba Aqui" Foto: Getty Images

Equipa de Taylor Swift nega envolvimento no filme

Como resposta à intimação pedida pela equipa legal de Justin Baldoni, a equipa da cantora foi rápida a contradizer as declarações de Blake Lively. "Taylor Swift nunca pisou o set deste filme, não esteve envolvida no casting, nem nas decisões criativas (...), nunca sequer viu Isto Acaba Aqui até semanas depois do lançamento público, tendo estado a viajar pelo globo em 2023 e 2024 a protagonizar a maior tour da história."

Os "10 anos de mensagens" com que Blake Lively terá chantageado Taylor Swift

Perante todos os indícios lançados por Lively que apontavam para o envolvimento de Taylor Swift na produção, a equipa legal de Justin Baldoni, liderada por Bryan Freedman, intimou a cantora a depor no julgamento. De acordo com os advogados, uma fonte muito próxima de Swift teria indicado a Bryan Freedman que Blake Lively chantageou a amiga para que publicasse uma mensagem de apoio a seu favor no meio de todo o frenesim mediático, ameaçando que revelaria publicamente "10 anos de mensagens de texto" privadas entre as duas se esta não o fizesse. A criadora de conteúdos Candace Owens revelou no seu podcast um "furo" sobre quem seria a fonte das informações priveligiadas cedidas ao advogado de Baldoni: nada mais nada menos que Scott Swift, pai de Taylor.

Taylor Swift e Blake Lively no final do Super Bowl de 2024 Foto: Getty Images

Travis Kelce deixou de seguir Ryan Reynolds no Instagram

Os swifties saberão o peso desta jogada. A atual rainha da pop não dá ponto sem nó, perita em lançar pistas com subtileza para fazer passar as suas posições sem levantar demasiadas ondas. Foi por isso que os rumores de que a amizade com Blake Lively podia ter chegado a um ponto sem retorno ganharam força no final de abril, quando Travis Kelce, namorado da cantora, deixou de seguir Ryan Reynolds, marido da atriz, no Instagram.

"A amizade delas foi interrompida", revelou uma fonte próxima de Swift à People. "A Taylor não quer qualquer envolvimento neste drama." À mesma revista, outra fonte afirmou que a cantora estaria "muito magoada." Também a modelo Gigi Hadid ter-se-á afastado de Blake Lively. "A Gigi é mais próxima da Taylor e definitivamente tomou o lado dela neste drama todo. Não quer estar envolvida nesta situação, mas é mais próxima da Taylor e distanciou-se da Blake, apesar de continuar a considerá-la uma amiga."

Já à Page Six, um insider terá revelado: "Neste momento, se Taylor tivesse um desejo, seria o de nunca ter conhecido Blake", acrescentando, "quando a Taylor olha para a sua amizade, apercebe-se que não valeu todo o stress que a Blake a fez passar. Vê agora todas as bandeiras vermelhas que deviam ter sido um aviso."