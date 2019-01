Sarah Jessica Parker volta a ser Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker voltou a interpretar o papel mais marcante da sua carreira e regressa como Carrie Bradshaw, de O Sexo e a Cidade, para o anúncio anual do Super Bowl. Ao longo dos anos, o emblemático jogo da liga de futebol americano tem ficado conhecido tanto pelo que acontece no campo como pelos anúncios do intervalo, protagonizados por diversas personalidades.

Num anúncio da cerveja belga Stella Artois, Carrie entra elegantemente num restaurante, pede uma Stella Artois em vez de seu habitual cosmopolitan e é nesse momento que tudo se torna caótico. Bandejas caem, panelas ardem e a audiência surpreende-se. O enredo fica mais rico com a entrada de Jeff Bridges, que regressa à sua personagem em O Grande Lebowski (1998), pede uma cerveja da marca e senta-se numa mesa perto de Carrie.

"Muda o habitual" é o slogan do final do anúncio enquanto Carrie elogia Lebowski pela escolha da bebida e os dois fazem um brinde.