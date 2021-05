O estilo de Sara Sampaio de férias nas ilhas Turcas e Caicos

O estilo de Sara Sampaio nas férias das Ilhas Turcas e Caicos Foto: @sarasampaio

Aimee Song, a Song of Style, composto por uma saia comprida e um top curto de mangas compridas. Noutra, veste um fato de banho da marca LOVEWAVE, da Revolve. Para jantar, Sara Sampaio usou um conjunto da marca australiana Lovers + Friends, com as costas abertas, e juntou-lhe acessórios em tons dourados.

Sara Sampaio está entre as modelos que normalizam as formas do corpo e desmistificam as chamadas poses das redes sociais, e recentemente fez um vídeo a revelar os mitos por trás das habituais poses das modelos

elegeu a ilha Providenciale, nas Ilhas Turcas e Caicos, para passar umas férias de sonho. A modelo veste peças em estilo boho chic, que nos deixam a suspirar com os cenários idílicos desta ilha.Numa das fotografias que publicou no Instagram, veste um conjunto da marca da influencer